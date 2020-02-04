مستشار خامنئي: أمريكا انفقت 8 تريليونات دولار بالعراق وافغانستان

2020/02/04 | 19:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اللواء يحيى رحيم صفوي يوم الثلاثاء ات الولايات المتحدة الامريكية انفقت في غزوها العراق وافغانستان نحو 8 تريليونات دولار وتكبدت اكثر من 20 الف قتيل وجريح.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية اليوم عن صفوي قوله "هذا في الوقت الذي يرى الخبراء الاستراتيجيون الاميركيون بان غزو العراق وافغانستان كان خطأ استراتيجيا وان الخطر الرئيس لاميركا هو من جانب الصين اقتصاديا ومن جانب روسيا عسكريا حيث تعاظمت قدرات الصين الاقتصادية وتفوقت روسيا عسكريا وازداد نفوذها السياسي في سوريا وتركيا الى جانب اتساع النفوذ السياسي للثورة الاسلامية حيث فشلت اميركا في هذه الجبهات الثلاث".

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