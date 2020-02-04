بالصور.. قطة عالقة في أعلى نخلة والدفاع المدني يتدخل

2020/02/04 | 19:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تنشر “العهد نيوز” ، صوراً لتدخل فرق الدفاع المدني لانقاذ قطة من الموت في مستشفى بيطري شمالي بغداد.وقال الدفاع المدني في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “فرقة من مركز دفاع مدني الحرية بامرة الرائد ضياء حسين توجهت الى المستشفى البيطري الكائن في ساحة عدن لانقاذ قطة عالقة في اعلى نخلة”.[…]

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