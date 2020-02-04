سائرون يطالب النصر باعتذار رسمي بعد اساءته للصدر

2020/02/04 | 19:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب المتحدث باسم تحالف سائرون النائب حمد الله الركابي، اليوم الثلاثاء، ائتلاف النصر بتقديم اعتذار عن الاساءة التي وجهت لزعيم التيار من المتحدث عنه.

وقال الركابي في بيان تلقت " الغد برس" نسخة منه "لم نستغرب من التصريحات غير المسؤولة ضد سماحة السيد القائد مقتدى الصدر (اعزه الله) والتي صدرت من تحالف النصر على لسان المتحدث باسم التحالف من على شاشة احدى القنوات الفضائية".

واضاف "لانها ليست الاولى ويبدو انها لن تكون الاخيرة خصوصا مع حالة الاختناق السياسي الذي يعانيه التحالف المرتبك والمأزوم داخليا، ولكن الغريب هذه المرة انها تزامنت مع الهجمة الامريكية ضد سماحة الصدر بعد دعوته للتظاهرة المليونية ضد الاحتلال التي اوجعت اعداء العراق واقضت مضاجع اتباع السفارات ولانعلم سر هذا التناغم الملحوظ بالتصريحات وفي هذا التوقيت!!".

وبين "اننا نشفق كثيرا على كل الذين يحاولون النيل من رمز الجهاد والمقاومة والاصلاح وننصحهم ان ينشغلوا بترميم اوضاعهم، فالشعب العراقي لن تنطلي عليه الخطابات الاعلامية ذات النوايا السيئة والتي يعرف الجميع اسبابها ودوافعها، ونطالبهم بتقديم اعتذار رسمي لما صدر من اساءة مقصودة، لاسيما ونحن في ظرف حرج وحساس يعيشه العراق، نحتاج فيه الى خطابات هادئة متوازنة تحترم الرموز العراقية ذات العمق الجماهيري المؤثر في الساحة العراقية".

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