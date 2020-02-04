بعد حادثة خطف ٧ مدنيين.. احالة امر فوج الجيش وعدد من الضباط باطراف ناحية قره تبه الى التحقيق

2020/02/04 | 19:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر محلي مسؤول، اليوم الثلاثاء، حالة امر فوج الجيش وعدد من الضباط باطراف ناحية قرة تبه الى التحقيق بعد حادثة خطف ٧ مدنيين في الناحية.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم احالة امر فوج الجيش ومعه ضباط بضمنهم امر سرية الى التحقيق وذلك على خلفية حادثة خطف الـ7 مدنيين في طراف ناحية قرة تبة شمال شرقي ديالى، فيما تم تعيين مقدم ركن بدلا عنه بالوكالة".

واضاف ان "قائد عمليات ديالى وجه بأن يتم تعزيز مناطق اطراف ناحية قرة تبة شمال شرقي ديالى بفوج عسكري من الجيش لمعالجة الفراغات والثغرات وتعزيز الام"ن.

وتابع انه "من المقرر ان تصل قوات الفوج خلال وقت قصير".

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