طالبوا بخطاب رسمي.. متظاهرو التحرير يوجهون رسالة إلى الصدر تتعلق بأصحاب القبعات الزرقاء

2020/02/04 | 19:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏وجه متظاهرو ساحة التحرير، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد اعتداءات اتباعه من اصحاب القبعات الزرقاء على المعتصمين والطلبة المتظاهرين في الساحة.

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