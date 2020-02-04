وزير الداخلية يؤكد لسفير كوريا الجنوبية حرصه على تفعيل العمل بالفيزا ونظام المرور الإلكتروني

2020/02/04 | 19:36 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- استقبل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري اليوم الثلاثاء سفير كوريا الجنوبية لدى بغداد جانغ كيونغ ووك” في مكتبه.ورحب في بداية اللقاء بزيارة السفير ، مبدياً استعداده للتعاون في مختلف المجالات التي تساهم بتعزيز الأمن والاستقرار وتطوير عمل الدوائر الخدمية التابعة لوزارة الداخلية.كما ناقش الوزير مع السفير التطورات الأمنية على الساحتين المحلية ...

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