2020/02/04 | 19:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف السفير التركي في العراق فاتح يلدز، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع صادرات بلاده الى العراق خلال عام 2019.

وقال يلدز في تغريدة بموقع تويتر:

"سجلت صادراتنا الى العراق سنة ٢٠١٩ ارتفاعا بنسبة ٧.٨٪ مقارنة مع السنة السابقة وبلغت ٩ مليار دولار امريكي.

محافظاتنا العشرة الاوائل في التصدير الى العراق

١.



اسطنبول

٢.



غازي عنتاب

٣.



جوروم

٤.



ماردين

٥.



شيرناك

٦.



انقرة

٧.



اضنا

٨.



مرسين

٩.



قيصري

١٠.



قونيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تكشف ارتفاعاً في صادراتها الى العراق خلال 2019) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تكشف ارتفاعاً في صادراتها الى العراق خلال 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).