السفير الإيراني في بغداد: نريد حل الخلافات مع السعودية والإمارات

2020/02/04 | 19:36 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل احتدام المواجهة في المنطقة بين دول إقليمية كبرى والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، ظهر مؤشر إلى الحلحلة اليوم الثلاثاء، إذ نقلت وكالة الأنباء العراقية عن السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي أن "إيران تريد حل الخلافات مع السعودية والإمارات بأسرع وقت ممكن".وكشف السفير الإيراني في مقابلة نُشرت اليوم الثلاثاء، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني "كان يحمل رسالة تحدد موقف إيران من التقارب المحتمل مع السعودية".

حكم بالإعدام

في غضون ذلك، أيّدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام بحق إيراني مدان بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت الثلاثاء السلطة القضائية الإيرانية.وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي، إن المحكمة العليا أيّدت "أخيراً" حكماً بالإعدام بحق الجاسوس لصالح "وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي)" أمير رحيم بور.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأعلنت السلطة القضائية في إيران في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الحكم على شخص بالإعدام بعد إدانته بالتجسس لصالح جهاز أميركي، مشيرةً إلى أن الكشف عن هويته سيتم في حال تأييد الحكم من جانب المحكمة العليا.وجاء هذا الحكم بحق رحيم بور لإدانته "بمحاولة توفير معلومات للأميركيين حول البرنامج النووي" الإيراني، بحسب إسماعيلي، الذي أكد أن الرجل كان يتلقى "راتباً ضخماً" مقابل ذلك.وأعلنت إيران في يونيو (حزيران) الماضي، توقيف 17 إيرانياً بين مارس (آذار) 2018 ومارس 2019، في إطار عملية تفكيك "شبكة جواسيس" تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وحكمت بالإعدام على عدد منهم.



واعتبرت واشنطن أن تلك التهم "خاطئة تماماً".يُذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران مقطوعة منذ عام 1980.وارتفع التوتر بين البلدين خصوصاً منذ انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين إيران والدول الدول الكبرى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا).وتتهم واشنطن إيران بأنها تسعى إلى التزود بقنبلة ذرية، ووعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقيام بكل ما أمكن لمنعها من ذلك.



وتنفي طهران من جهتها بأنها تسعى إلى صناعة قنبلة نووية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الإيراني في بغداد: نريد حل الخلافات مع السعودية والإمارات) نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الإيراني في بغداد: نريد حل الخلافات مع السعودية والإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).