صفقة القرن هل هي بداية النهاية؟

2020/02/04 | 19:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاضل الطائي تلجأ قوى الاستكبار العالمي إلى خلق الأجواء الملبدة بغيوم المؤامرات والتعاطي مع دول المنطقة على أسس إستعبادها وتبعيتها لها.وتحاول جاهدة” أن تبرمج كل أفعالها لتتناغم مع طموحات الكيان الصهيونى الغاصب للقدس الشريف والذي طالما عمل منذ عقود طويلة من الزمن على تهويد القدس الإسلامية وصيهنة عروبتها .قبل أيام قليلة أعلنت الإدارة […]

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