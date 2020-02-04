مستشار “بارزاني” يُرجّح اعتذار “علاوي” عن تكليفه

2020/02/04 | 19:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق منذُ أن كُلّف برئاسة الحكومة الجديدَة، من قبل رئيس الجمهورية #بره_مصالح، وحتى اليوم، تتسارع التصريحات السياسيّة، بشأن آليّة الكابينة الوزارية التي سيختارها #محمد_توفيق_علاوي.أغلب التصريحات السياسيّة، […]

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