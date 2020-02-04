اصابات بين المتظاهرين في التحرير جراء اعتداء (القبعات الزرق) عليهم

2020/02/04 | 19:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفاد مصدر امني، الثلاثاء، بوقوع اصابات لعدد من المتظاهرين أثناء محاولتهم دخول ساحة التحرير، بعد الاعتداء عليهم من قبل أصحاب "القبعات الزرق" التابعين للتيار الصدري.

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