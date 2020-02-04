وزير التخطيط: التعداد السكاني 2020 سيكون الكترونيا آمناً لدعم سياسات التنمية

2020/02/04 | 19:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الثلاثاء، أن التعداد العام للسكان 2020 سيكون الكترونيا آمناً لدعم سياسات التنمية، مشيراً الى أنه خلاله سيتم التعرف على أعداد الواقع السكاني.

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