2020/02/04 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عبود العيساوي عن تفاصيل لقاء رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بممثلي الكتل السياسية.

وقال العيساوي في تصريح، إن اللقاء بين الجانبين بحث إمكانية تطبيق البرنامج الحكومي لعلاوي خلال الفترة المقبلة، لافتاً الى أن النواب وجهوا اسئلة عدة لعلاوي تتعلق بهيبة الدولة والأمن وكذلك حقوق شهداء المظاهرات والجرحى، بالإضافة الى المواضيع الاقتصادية، ومحاربة الفساد المستشري، فضلاً عن آلية اختيار الكابينة الوزارية.

وأشار الى أن الكتل السياسية منحت علاوي صلاحية اختيار كابينته الحكومية بكل حرية، على أن يتم اختيارها على وفق خبرته وتواصله مع الشخصيات المستقلة والنزيهة، مبينا أن علاوي وعد بتشكيل دوائر استشارية تابعة لمكتب رئيس الوزراء تشرف على الوزارات وتتابع تطبيق البرنامج الحكومي، فضلا عن إشراك ممثلين عن المتظاهرين في هذه المكاتب لمتابعة العمل.

وأضاف، أنه تعهد بمتابعة موضوع الفساد المستشري في دوائر الدولة، والقضاء على حالات الرشاوى وما شابه ذلك، والعمل على تعزيز الأمن وإعادة هيبة الدولة.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب عبود العيساوي: الكتل السياسية منحت محمد توفيق علاوي صلاحية اختيار كابينته الحكومية بكل حرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب عبود العيساوي: الكتل السياسية منحت محمد توفيق علاوي صلاحية اختيار كابينته الحكومية بكل حرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).