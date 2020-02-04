نوري الدليمي: التعداد السكاني سيكون إلكترونيا وسيوفر معلومات تفصيلية عن مختلف المجالات

2020/02/04 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير التخطيط نوري الدليمي، عن الآليات المتعلقة بإجراء التعداد السكاني المقرر إجراؤه نهاية العام الجاري.

وأوضح الدليمي في تصريح، ان التعداد العام للسكان والمساكن، سيكون تعداداً الكترونيا آمناً لدعم سياسات التنمية، وسيتم من خلاله التعرف على أعداد الواقع السكاني، على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقرية والقصبة، ومدى حاجتها من المدارس والمستشفيات والبنى التحتية وغيرها من الخدمات.

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