السلطات الصحية الصينية تطلب نظيرتها المصرية بتزويدها بملايين الكمامات الطبية

2020/02/04 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت السلطات الصحية المصرية، انها تلقت طلبا من نظيرتها الصينية لتزويد الاخيرة بملايين الكمامات الطبية، لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد.

وأوضح رئيس غرفة الصناعة الدوائية، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية علي عوف في تصريح، ان الجانب الصيني دعا مصر الى توفير وإرسال مئة وخمسة وأربعين مليون كمامة طبية، مبينا انه طالب إحدى الشركات المتخصصة الى ارسال جزء كبير من انتاجها الى الصين خلال الأيام القليلة المقبلة، لمساعدتها بتوفير ما تحتاجه من مستلزمات طبية، وسد النقص الحاصل على الكمامات، والذي نتج عن زيادة الطلب عليه محليا وعالميا، على خلفية اتخاذ دول العالم عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

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