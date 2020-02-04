ما هي اخر قرارات مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال بالعراق؟

2020/02/04 | 19:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس المجلس وزير المالية فؤاد حسين، واتخذ قرارات عدة كما بحث اوضاع الطلبة العراقيين ...

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