2020/02/04 | 19:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصاب فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر قبل نحو شهر في الصين، أكثر من 20600 شخص في مختلف أنحاء العالم.وفيما يلي، نظرة على الحالات المؤكدة حتى اليوم الثلاثاء في الصين: 425 حالة وفاة و20438 حالة تم التأكد من إصابتها بالفيروس في بر الصين الرئيسي.بالإضافة إلى ذلك، توجد 17 حالة في هونغ كونغ – بينهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خريطة انتشار كورونا حول العالم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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