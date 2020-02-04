انتتحار أحد افراد عصابة للسطو المسلح قبل الاعتقال في كربلاء

2020/02/04 | 19:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/..اعلنت شرطة كربلاء ، مساء الثلاثاء، عن انتحار أحد افراد عصابة للسطو المسلح عند محاصرة منزله جنوبي المحافظة من قبل القوات الامنية .وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “العصابة مكونة من 6 اشخاص ، 2 منهم أخوين”.واشار الى المصدر الى أن ” أحد الاخوين انتحر عند […]

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