2020/02/04 | 19:42 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يصدر أوامر لتعزيز امن المدارس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/04 | 19:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يصدر أوامر لتعزيز امن المدارس) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يصدر أوامر لتعزيز امن المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).