2020/02/04 | 19:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بأن طفلة وجدت غريقة ببركة مياه خلف منزلها بمدينة بعقوبة، فيما اشار الى اكتشاف مراهقين متورطين بالحادثة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "طفلة صغيرة بعمر 3 سنوات والدها ضابط شرطة وجدت غريقة في مستنقع مياه خلف منزلها بمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وأضاف أنه "بعد مراجعة كاميرات المراقبة تبين ان مراهقين احدهما من مواليد 2005 والآخر من مواليد 2009 قاما برميها في مستنقع المياه"، مبينا أن "قوة أمنية مشتركة من فوج شرطة طوارئ ديالى 4 ومركز شرطة المفرق تمكنت من التوصل للجناة واعتقالهما للتحقيق معهما واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والدها ضابط.. مراهقان ينهيان حياة طفلة غرقا في بركة مياه بديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (والدها ضابط.. مراهقان ينهيان حياة طفلة غرقا في بركة مياه بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).