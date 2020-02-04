2020/02/04 | 19:44 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ يسرى علي الداؤدي ما بين المطالبة بالإصلاحات وتطهير العراق من الفاسدين وأشخاص متذمرين من الوضع وآخرين يحاولون جاهدين الوصول للأفضل تنوعت واختلفت موقف المكونات حول تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء من قبل رئيس الجمهورية “برهم صالح” وبتوافق الكتل السياسية.وفي هذا السياق تحدث الايزيدي “بسام سالم” ناشط ومدرب في مجال بناء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تباين في اراء المكونات الاصيلة حول تنصيب رئيس وزراء جديد للعراق) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تباين في اراء المكونات الاصيلة حول تنصيب رئيس وزراء جديد للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).