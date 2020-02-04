عبد المهدي وبلاسخارت يبحثان الاعداد لتسليم ونقل الصلاحيات لحكومة علاوي

2020/02/04 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، الثلاثاء (4 شباط 2020) الاعداد لتسليم ونقل الصلاحيات لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان أن الأخير "استقبل اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت".

واشار إلى أنه "جرى التداول في الوضع السياسي في البلاد وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة وسبل دعمه وتسهيل مهمته والعمل على إنجاحها، والإعداد لعملية الاستلام والتسليم ونقل الصلاحيات كتقليد دستوري وديمقراطي يرسخ التداول والانتقال السلمي للسلطة واستمرارية عمل الدولة ومؤسساتها ويعزز الأمن والاستقرار".

وكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، السبت (1 شباط الجاري) محمد توفيق علاوي، رئيساً للحكومة الانتقالية في البلاد، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، يوم أمس الاثنين، حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلد.

وذكر المكتب الاعلامي لعلاوي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، استقبل اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت".

وأضاف البيان، أن "بلاسخارت قدمت التهنئة لعلاوي بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل مجلس الوزراء الجديد، وتعهدت بتقديم البعثة الأممية كامل الدعم للحكومة المرتقبة، بما يخدم مستقبل العراق وتطلعات جميع ابنائه".

وأكد علاوي خلال اللقاء على "حرصه لتنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلاد في هذا الظرف الحساس والتهيئة لانتخابات نزيهة تلبي طموحات العراقيين جميعا".

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