بالصور.. الأطعمة السامة تهلك الالاف من الكلاب السائبة في البصرة

2020/02/04 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف قائممقام قضاء الزبير الواقع غربي محافظة البصرة، عباس ماهر السعيدي، الثلاثاء، عن نفوق 5964 كلباً سائباً بعد حملة اطلقها الجهات الخدمية للخلاص من ظاهرة الكلاب السائبة.

وقال السعيدي، لـ(بغداد اليوم) ان "حملة واسعة اطلقتها الجهات ذات العلاقة، اسفرت عن نفوق 5964 من الكلاب السائبة في قضاء الزبير من خلال (الأطعمة السامة)"، مبينا ان "الكلاب السائبة مشكلة يعاني منها القضاء بشكل كبير حيث سجل القضاء عشرات الإصابات من الكلاب السائبة".

وكشفت مسؤول إعلام مديرية البلدية، علاء العلي، الخميس (30 كانون الثاني 2020) عن تشكيل حكومة البصرة المحلية لجنة لمكافحة الكلاب السائبة في مدينة القبلة، الواقعة غرب مركز المحافظة.

وقال العلي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "لجنة مشكلة من دائرة البيطرة، ودائرة البلدية، وقوة الصدمة، ودائرة الزراعة، ودائرة الصحة، وعدد من الناشطين، لمكافحة الكلاب السائبة في مدينة القبلة"، مبيناً أن "تشكيل اللجنة جاء بعد تعرض طفل في المدينة إلى عضة كلب إصابته بمرض السعار".

وأوضح، أن "الحملة تهدف للقضاء على الكلاب السائبة التي تهاجم الأطفال بين الحين والآخر، حيث أن عدد الكلاب السائبة في البصرة يقدر بـ 20 ألف كلبٍ سائب".

بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، اليوم الثلاثاء، سقوط ثلوج في بعض مناطق العاصمة بغداد، كما وتوقع ايضاً سقوط امطار جليدية في مناطق شمال العاصمة وبعض المناطق الأخرى، بدءاً من يوم الجمعة المقبلة.

وكتب عطيه، ف

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مدير دائرة الشباب والرياضة بمحافظة ديالى، هيثم عبد الستار، الثلاثاء (04 شباط 2020)، الشروع ببناء مشروع المدينة الرياضية بالمحافظة، بعد تخصيص 100 مليار دينار لإنجازه.

وقال عبد الستار لـ(بغداد اليوم)، إن "اليومين القا

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء (04 شباط 2002)، حصيلة ملف العودة لنازحي قرى الوقف شمال شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة (30كم شمال شرق بعقوبة) عبد الله احمد في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حصيلة العودة

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