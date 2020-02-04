الخارجية تعلن بدء عملية إجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية

2020/02/04 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، البدء بعملية اجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية.وذكر الصحاف في بيان، مقتضب تلقته “العهد نيوز”، “بدء عملية إجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.قبل ذلك، أعلن وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، […]

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