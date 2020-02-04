استمرار تدفق المسيرات الاحتجاجية في ذي قار

2020/02/04 | 20:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..شهدت مدينة الناصرية ، الثلاثاء ، مسيرات احتجاجية حاشدة شارك فيها الالاف من الطلبة وجماهير عدد من الاقضية في المحافظة .واقدم المحتجون على غلق جسري النصر والحضارات وتقاطع بهو الادارة المحلية وسط الناصرية .الى ذلك تظاهر المئات من طلبة واهالي قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار ، احتجاجا على تكليف […]

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