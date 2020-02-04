دهوك نحو إنشاء أول محطة للطاقة الشمسية بدعم اوربي

2020/02/04 | 20:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن توقيعه اليوم الثلاثاء، وثيقة اتفاق مع محافظة دهوك لإنشاء محطة تجريبية للطاقة الشمسية توفر2 ميغاواط على الأقل من الكهرباء في غضون عاميْن.مبينا أن الاتحاد الأوروبي يمول هذا المشروع بمليوني دولار أميركي، في إطار برنامج دعم تعافي العراق واستقراره عبر التنمية المحلية.وقال محافظ دهوك، فرهاد الأتروشي: “لا […]

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