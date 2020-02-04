“النار الازلية لحياتي”.. عرض مسرحي هولندي لمؤلف وممثل من العراق

2020/02/04 | 20:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موضوعها الهجرة..الصباح الجديد – بغداد: عمل فني كبير يطوف مسارح المدن الهولندية طوال العام الحالي 2020 وفي أماكن متعددة، حيث يشهد الوسط الثقافي الهولندي عرضا مسرحيا يجمع بين ثناياه ولأول مرة عوالما مختلفة، بدءا من مؤلفه العراقي، ومرورا بمشاركة فنانين من عشرات البلدان، وانتهاء بمخرجه الهولندي المعروف فلورس فان دلفت.العرض المسرحي يحمل عنوان ...

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