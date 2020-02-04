2020/02/04 | 20:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: يبحث كل زوجين عن وجهات سياحية مليئة بالرومانسية والهدوء لقضاء أجمل عيد حب يحتفل به العالم كل عام يوم 14 فبراير شباط، فمن هي اجمل المدن التي يمكن ان تحتفل مع اي زوجين بهذه المناسبة؟ تشتهر باريس بأنها مدينة الحب والرومانسية لطبيعتها الخاصة الساحرة، وتتميز في شهر فبراير شباط باعتدال مناخها، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من باريس” إلى “بروج”.. أحلى الاوقات) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من باريس” إلى “بروج”.. أحلى الاوقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).