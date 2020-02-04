في ظلال الشعر والشعراء

2020/02/04 | 20:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- -1- قال أحد الشعراء : أُطالعُ كلَّ ديوانٍ أَراهُ ولم أَزْجُرْ عن التضمين طَيْري أُضمّنُ كلَّ بيتٍ فيه معنى فَشِعْري نصفهُ مِنْ شعر غيري ما أحلى الاعتراف بما يصنعه الشاعر مع ما يقرأ من الشعر ..، انه يسارع الى تضمين المعاني الواردة في أشعار غيره ويصوغها في شعره ويعترفُ قائلاً : انّ نصف شعرِهِ هو ...

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