2020/02/04 | 20:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخارجية تعلن إجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان ال

اخبار مباشرة

الخارجية تعلن إجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تعلن إجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تعلن إجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).