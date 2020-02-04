بالوثائق... مجلس القضاء يقبل تظلم مستشارة حذف اسمها من مجلس مفوضية الانتخابات

2020/02/04 | 20:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، رئاسة الجمهورية باصدار مرسوم بتعيين انعام ياسين محمد عضوا في مجلس مفوضية الانتخابات بدلا عن احلام عدنان لفتة، بناء على تظلم تقدمت له الاولى.

وبحسب وثائق حصلت عليها "الفد برس" فان انعام ياسين، تقدمت بتظلم الى مجلس القضاء الاعلى بشأن عضويتها في مجلس مفوضية الانتخابات، الذي اجري بناء على القرعة، وظهر اسمها في القوائم، وبعدها تم حذفه واستباداله باحلام عدنان لفتة.

وبين المجلس انه وبحسب التظلم، فان انعام تستحق موقعها، وطالب رئاسة الجمهورية باصدار مرسوم جمهوري بتعيين انعام مستشارة بدلا عن احلام.

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