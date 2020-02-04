2020/02/04 | 20:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير الاقتصادي صالح الهماش، الثلاثاء، بان وباء كورونا لا يلغي الاتفاقية مع الصين وتبقى سارية المفعول، مبينا انه من الممكن ان تؤجل الاتفاقيات الدولية عند حدوث الكوارث.وقال الهماش لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى ، ان “الاتفاقيات الدولية لا تتضرر بالكوارث مثل الفيضانات والزلازل والاوبئة وهناك شواهد دولية عديدة”.وأضاف ان “الاتفاقية بين العراق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير اقتصادي: “كورونا” لا يلغي الاتفاقية مع الصين بل يؤجلها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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