الصدر يدعو لدعم ثورة تشرين باعداد حاشدة للحفاظ على سلميتها وهيبتها

2020/02/04 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الثلاثاء (4 شباط 2020) مع قائد القيادة المركزية الامريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، قرار سحب القوات الأجنبية.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، أن الأخير "استقبل الجنرال كينيث

بغداد اليوم- بغداد

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف، الثلاثاء (4 شباط 2020)، البدء بعملية اجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية.

وذكر الصحاف في بيان، مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، "بدء عملية إجلاء الطلبة العرا

بغداد اليوم- خاص

دعا القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الثلاثاء (04 شباط 2020)، الى تجريم الإساءة للرموز الدينية والوطنية، من خلال القوانين النافذة.

وقال الزاملي، لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق بحاجة إلى إعادة النظر بقوانينه الناف

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