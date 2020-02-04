عبد المهدي يبحث مع قائد القيادة المركزية الامريكية قرار سحب القوات الاجنبية

2020/02/04 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الثلاثاء (4 شباط 2020) مع قائد القيادة المركزية الامريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، قرار سحب القوات الأجنبية.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، أن الأخير "استقبل الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية للجيش الامريكي ".

واكد عبد المهدي، وفقا للبيان، "أهمية علاقات الصداقة بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الارهاب والحرص على إبعاد العراق من ان يكون ساحة للصراع والعدوان على أي طرف كان"، مشيرا الى "قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية بما يسهم بحفظ الأمن والاستقرار وتلبية المتطلبات والاحتياجات المتجددة للعراق وشعبه ".

من جهته اعرب الجنرال مكنزي عن "حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ضد الارهاب ودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز أمن العراق واستقراره".

وكان مجلس النواب، قد صوت، الاحد (5 كانون الثاني 2020)، على خروج جميع القوات الاجنبية والامريكية من العراق، والغاء دور التحالف الدولي في العراق، بالإضافة إلى الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا من قبل الحكومة العراقية.

بغداد اليوم - متابعة

بغداد اليوم- بغداد

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف، الثلاثاء (4 شباط 2020)، البدء بعملية اجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية.

وذكر الصحاف في بيان، مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، "بدء عملية إجلاء الطلبة العرا

بغداد اليوم- خاص

دعا القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الثلاثاء (04 شباط 2020)، الى تجريم الإساءة للرموز الدينية والوطنية، من خلال القوانين النافذة.

وقال الزاملي، لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق بحاجة إلى إعادة النظر بقوانينه الناف

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