الخارجية تعلن بدء عملية إجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية

2020/02/04 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف، الثلاثاء (4 شباط 2020)، البدء بعملية اجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية.

وذكر الصحاف في بيان، مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، "بدء عملية إجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

قبل ذلك، أعلن وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، أن الطلبة العراقيين بمدينة ووهان الصينية في طريقهم إلى المطار.

وقال الحكيم، عبر تغريدة على منصة تويتر: "طلابنا وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية، في طريقهم الآن الى المطار".

وقدم الحكيم شكره "للسفير والقنصل في بكين على جهودهم".

وكان وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، أكد الأحد (02 شباط 2020)، سلامة جميع الطلبة العراقيين وعوائلهم الموجودين في مدينة ووهان الصينية، فيمها تعهد بإرجاعهم الى البلاد بأقرب وقت ممكن.

وقال علاوي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "عدد الطلبة العراقيين الموجودون في مدينة ووهان الصينية 63 طالباً وعوائلهم معهم" مبيناً أن "الوزارة باتصال مستمر مع السلطات الصينية التي أكدت سلامتهم جميعاً من فيروس كورونا".

وأضاف أن "الإجراءات الصينية في منطقة ووهان منعت سكانها من مغادرة المدينة، لذلك فإن سفارة العراق تتابع الموضوع عن كثب لإيجاد طريقة لإعادة الطلبة الى البلاد"، متعهداً على "توفير جميع الإجراءات التي من شأنها أن تمكن الطلبة وعوائلهم من العودة الى العراق".

من جهته، أكد الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي أن "الوزارة وضعت آلية للوقاية من فيروس كورونا والإجراءات اللازمة في حال وجود إصابات بهذا الفيروس داخل العراق"، مشيراً الى إلى أنه "تم التعامل مع المنافذ الحدودية والمطارات وكذلك مع الشركات الأجنبية الصينية المتواجدة في العراق، من خلال وضع آليات للتعامل معهم والإجراءات التي اتخذت للوقاية من الفيروس".

وأضاف ان "اهم الاجراءات التي اتخذت للتعامل مع الوافدين العراقيين هو تهيئة مستشفى قرب المطارات لحجرهم فيها لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وذلك لأن مدة الحضانة 14 يوما"، مبينا أن "الوزارة خصصت ردهات عزل في دوائر الصحة مهيئة ومجهزة بالكامل في حال تسجيل إصابة بهذا

بغداد اليوم - متابعة

بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الثلاثاء (4 شباط 2020) مع قائد القيادة المركزية الامريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، قرار سحب القوات الأجنبية.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، أن الأخير "استقبل الجنرال كينيث

بغداد اليوم- خاص

دعا القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الثلاثاء (04 شباط 2020)، الى تجريم الإساءة للرموز الدينية والوطنية، من خلال القوانين النافذة.

وقال الزاملي، لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق بحاجة إلى إعادة النظر بقوانينه الناف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخارجية تعلن بدء عملية إجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخارجية تعلن بدء عملية إجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).