بدء إجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من ووهان

2020/02/04 | 20:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، بدء عملية إجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية.

وقال الصحاف في تغريدة بموقع تويتر "بدء عملية إجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية".

وأعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم يوم الثلاثاء، اجلاء الرعايا العراقيين المتواجدين في مدينة "ووهان" الصينية بؤرة انتشار الوباء القاتل فيروس كورونا.

وكانت وزارة النقل العراقية قد اعلنت عن تعليق الرحلات المتجهة من والى الصين، بعد انتشار فيروس كورونا.

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