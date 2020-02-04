ضبط مخبأ للأدوية المهربة بمكان غريب في أربيل

2020/02/04 | 20:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للسيطرة على الدواء في اقليم كوردسان، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف مخبأ للادوية المهربة وضبط موجوداته.

وجاء في بيان للمديرية، ان العملية تمت بالتعاون مع مديرية اسايش اربيل وقائممقامية مركز اربيل ، بعد توفر معلومات عن وجود أدوية مهربة وممنوعة تمت زيارة شركة أدوية في شارع الأطباء.

وأضاف انه وبعد البحث والتفتيش تبين ان صاحب الشركة قام بتخبئة الادوية في بيت متهالك، يستخدم لتربية الدجاج والطيور في حي أربيل الجديدة، بشكل غير قانوني.

وتطرق البيان الى ان اللجنة تم ضبط كمية الادوية كلها واغلاق الشركة وفتح ملف تحقيق من اجل ايقاع اشد العقوبات القانونية بصاحبها.

جدير بالذكر ان اربيل بدأت منذ شهرين بحملة للعثور على واتلاف الادوية المهربة، وتمكنت لحد الان من اغلاق العديد من الصيدليات والقاء القبض على المخالفين للقانون.

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