2020/02/04 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول حوار مع مطبوعة صحفية..رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لـ (الزمان): – (1-2) – أحمد عبد المجيد لن نسكت على مخالفة القانون مهما كان الثمن الضغط السياسي على القضاة موجود لكننا لن نرضخ { لا منازعة حقيقية بين مجلس القضاء والمحكمة الإتحادية وهذه وصفتي للخروج من مأزق الفراغ الدستوري { المحكمة الإتحادية أوقعت رئيس […]

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