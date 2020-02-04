2020/02/04 | 20:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين السكافي كلمة لها في نفوسنا أكثر من وقعٍ و معنى … من أيام الدراسة الإبتدائية وألسنتنا تلهج بكلمة ( جدول الضرب ) … وكم من مرة ضُرِبنا بسببه .سألت نفسي لماذا سُميَّ بـ ( جدول الضرب ) في حين هو نفسه في الإنكليزية يسمى ( Multiply ) أو ( Times Tables ) وما […]

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