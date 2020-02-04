الصدر يدعو لدعم 'الثورة' باعداد حاشدة

2020/02/04 | 20:38 - المصدر: السومرية نيوز

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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، إلى دعم "الثورة" بأعداد حاشدة.

وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليها السومرية نيوز، :"تحية إجلال وإكبار وإكرام لمتظاهري تشرين ولكل محبي الإصلاح ممن تعاونوا على إرجاع الدراسة والعلم والتعليم ليستتب الأمن والأمان".

وأضاف :"لذا صار من الضروري دعم الثورة بأعداد حاشدة ليقوى عودها ويشتد ساعدها ضد الفاسدين ويحفظ سلميتها وهيبتها".





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