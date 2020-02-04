2020/02/04 | 20:38 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحل العراق ـ ودق ماضي في ظل استمرار الاحتجاجات العراقية، وتصاعد وتيرة العنف التي تمارسها الميليشيات التابعة لزعيم #التيار_الصدري، رجل الدين #مقتدى_الصدر، يزداد القلق لدى المسؤولين العراقيين المتورطين بالجرائم والفساد […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: المسؤولون العراقيون خائفون من المحاكمات الدولية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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