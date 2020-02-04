نائب: المسؤولون العراقيون خائفون من المحاكمات الدولية

2020/02/04 | 20:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ ودق ماضي في ظل استمرار الاحتجاجات العراقية، وتصاعد وتيرة العنف التي تمارسها الميليشيات التابعة لزعيم #التيار_الصدري، رجل الدين #مقتدى_الصدر، يزداد القلق لدى المسؤولين العراقيين المتورطين بالجرائم والفساد […]

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