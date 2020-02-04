وفاة السفير السعودي في نيجيريا

2020/02/04 | 20:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نعت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، السفير السعودي لدى نيجيريا عدنان بوسطجي الذي عثر عليه ميتا في سريره.

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