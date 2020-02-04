قائد المنطقة الوسطى بالجيش الأميركي يبحث مع عبدالمهدي والحلبوسي أمن قواته في العراق

2020/02/04 | 20:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الجنرال كينيث ‏ماكنزي قائد القيادة الوسطى للجيش الامريكي، واكد حرصه على ابعاد العراق عن ‏الصراعات والاعتداءا .‏ واكد رئيس مجلس الوزراء، حسب بيان لمكتبه الاعلامي، اهمية علاقات الصداقة ‏بين البلدين والتعاون في … Readmore

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