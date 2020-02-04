البارزاني يصادق على قانون الإصلاح ويكلف حكومة الإقليم بإعداد قانون موحد للتقاعد

2020/02/04 | 20:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، على قانون الإصلاح الخاص بعدد من الأمور الإدارية والمالية.

وذكر البارزاني في بيان، انه صادق على القانون الذي أقره برلمان الإقليم في السادس عشر من الشهر الجاري، والخاص بعدد من الإصلاحات الإدارية المتعلقة بالرواتب والمخصصات والتقاعد والامتيازات، مبينا ان الخبراء والمتخصصين بحثوا جميع جوانب القانون بشكل موضوعي ودقيق قبل المصادقة عليه.

وأضاف البيان، ان رئيس الإقليم سيكلف الحكومة بإعداد قانون موحد للتقاعد في الإقليم، وتقديمه الى البرلمان، بما يحقق أسس ومعايير العدالة، ويطمئن مواطني الإقليم بشأن ضمان مستحقاتهم المالية في الوقت الحاضر والمستقبل.

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