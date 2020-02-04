الحكمة: إذا لم يتم التحضير للانتخابات المبكرة بشكل جيد فسيصعب على الحكومة إجرائها

2020/02/04 | 20:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كتلة الحكمة النيابية دعمها إجراء انتخابات مبكرة في حال توفرت الظروف والشروط الفنية اللازمة لإجرائها وتحقيق الاهداف المرجوة منها.

وقال النائب عن الكتلة أسعد المرشدي في تصريح، إن دراسات الخبراء تؤكد أن إجراء الانتخابات سيستغرق وقت طويلا، مبينا أن كتلته تدعم اجراء انتخابات مبكرة بحال كانت هنالك امكانية فنية وليست سياسية لإجرائها من خلال اصحاب الاختصاص في مفوضية الانتخابات وفريق الامم المتحدة العاملين مع المفوضية.

وشدد على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات من خلال التحضير لها بشكل جيد، لأن غير ذلك سيصعب على الحكومة الجديدة إجرائها.

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