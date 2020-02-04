الاعلام الرقمي يطالب الخارجية بتوضيح حول حسابات السفراء على منصات التواصل الاجتماعي

2020/02/04 | 20:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب مركز الاعلام الرقمي، وزارة الخارجية بإصدار توضيح بشأن الحسابات الرسمية للسفراء العراقيين، على منصات التواصل الاجتماعي.

وأبدى المركز في بيان، استغرابه من صمت الوزارة حول الحساب الذي اثار جدلا مؤخرا، فيما يتعلق بعائديته لسفير العراق في لندن جعفر الصدر، مؤكدا ان الدبلوماسية الرقمية التي تحكم العلاقات الخارجية في عصرنا الحالي، تقتضي من وزارة الخارجية ان توضح في موقعها الالكتروني الرسمي، حسابات السفراء على منصات فيسبوك وتويتر وانستغرام.

ونصح المركز الوزارة بوضع الحسابات الرسمية للسفراء، في القسم الخاص في الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، بغية التأكد منها من قبل وسائل الاعلام، او يتم متابعتها من جانب حساب وزارة الخارجية، لإعطائها صبغة رسمية.

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