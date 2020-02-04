الحكومة العراقية توافق على مشروع اتفاقية للنقل البري مع روسيا

2020/02/04 | 20:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل العراقي عبد الله لعيبي، الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية مشتركة للنقل البري بين العراق وروسيا....

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