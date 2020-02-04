رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني يحذر من إمكانية عودة تنظيم

2020/02/04 | 20:44 - المصدر: فرانس 24

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يستضيف مارك بيرلمان في هذه الحلقة من برنامج "حوار" مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، الذي حذر في هذا اللقاء الحصري من "أن هناك إمكانية كبيرة لعودة تنظيم الدولة الإسلامية".



داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لمواجهة التهديد الإرهابي المتجدد.

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