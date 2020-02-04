برشلونة يكشف طبيعة إصابة ديمبيلي”الخطيرة”

2020/02/04 | 20:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف برشلونة الاسباني أن مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي تعرض لإصابة خطيرة في فخذه الأيمن قبل 4 أشهر من كاس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.وأكد برشلونة في بيان رسمي أن “الفحوصات التي خضع لها الثلاثاء عثمان ديمبيلي اظهرت اصابته بتمزق عضلي كامل في الفخذ الأيمن”.وكان ديمبيلي اضطر إلى مغادرة تدريبات فريقه […]

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