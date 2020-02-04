2020/02/04 | 20:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الى دعم ثورة تشرين باعداد حاشدة.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع تويتر واطلعت "الغد برس" عليها "صار من الضروري دعم الثورة باعداد حاشدة ليقوى عودها ويشتد ساعدها".

وأدناه التغريدة كاملة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو الى دعم ثورة تشرين باعداد حاشدة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو الى دعم ثورة تشرين باعداد حاشدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).